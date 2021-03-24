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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

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Sağanak Yağış 

-selden görüntü
-detaylar

( HAKKARİ -EK) HAKKARİ

- Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari-Çukurca karayolunun 56. kilometresinde bulunan Kasran mevkiindeki menfez ise sel nedeniyle hasar gördü. Yolu açmak için Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Karayoluna yer yer kaya parçalarının düştüğünü belirten yetkililer, ekiplerin zaman zaman müdahalede bulunduğunu ifade ettiler.
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