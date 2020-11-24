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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
HAKKARİ - Çukurca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

HAKKARİ - Çukurca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı



: - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tören - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan'ın konuşması - Şehit öğretmenlerin görüntülerinin sinevizyon gösterimi - Adaylık sürelerini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmesi24 Kasım Öğretmenler GünüHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi'nde devam eden törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan konuşma yaptı. Daha sonra şehit öğretmenlerin görüntüleri, sinevizyon gösterimiyle katılımcılara izlettirildi. Adaylık sürelerini tamamlanan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona eren törene, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık ve öğretmenler katıldı.

Şehit Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen 

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