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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HAKKARİ - Çöp sorunu entegre katı atık tesisiyle ortadan kalkacak

HAKKARİ - Çöp sorunu entegre katı atık tesisiyle ortadan kalkacak

- Tesisin yapıldığı alan - İş makinelerinin kazı ve dolgu çalışması - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile röportaj Hakkari 'nin çöp sorunu entegre katı atık tesisiyle ortadan kalkacakHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de kent genelinde katı atık sorunun ortadan kaldırılması amacıyla yapımına başlanan katı atık tesisinde çalışmalar sürüyor.Kent genelindeki çöp sorunun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce " Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi" projesi hayata geçiriliyor.Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hakkari 'deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık yönetim Birliğince finanse edilen proje kapsamında, Akçalı köyü yakınında 43,4 hektarlık alana tesis kurulması için çalışmalar devam ediyor.Proje alanında incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda tarihinin en yüksek yatırımlarını aldığını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerin yapılan hizmetler nedeniyle şantiye alanına dönüştüğünü belirten Akbıyık, şunları aktardı:"Kentimize tanıdıkları pozitif ayrımcılık için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Katı atık projesi de önemli projelerimizden biri. Katı atık tesisiyle Hakkari merkez, 4 ilçe ve 3 beldemizin çöplerini buruda toplayacağız, daha sonra da dönüştüreceğiz. Katı atıklar, çevreye, doğaya, insan sağlığına en uygun şekilde ekonomiye kazandırılacak. Bu çalışmayla Hakkari miz doğa dostu bir tesise kavuşacak."Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar ise 2023'te faaliyete başlaması beklenen projenin 30 milyon avroya mal olacağını ifade etti.
Tesisin kent genelindeki belediyelere ve bağlı köylere hizmet vereceğini belirten Dündar, "Katı atık düzenli depolama sahası merkeze bağlı Akçalı ve Bağışlı köyleri arasında 43,4 hektarlık alanda kuracak. Bu projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6,75'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 8,25'i ise Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından karşılanacak. Projeye 1 Temmuz 2020'de başlandı ve şu ana kadar yüzde 30'luk kısmı bitti." diye konuştu.

Avro Ayrımcılık Katı Atık Tesisi Muhabir Atık Tesisi 

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