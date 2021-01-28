Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

İş makinelerinin çalışması

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kürekle kar atanlar
-Karla kaplanan araçlar
-Belediye işçilerinin karla mücadelesi
-esnaf ile röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kar yağışının yeniden etkili olduğu kentte çalışma başlattı. Sabah saatlerinde etkili olan ve onlarca yerleşim yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari’de, karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kent merkezi ve şehrin 15 değişik mahallesinde çalışma başlattı. Araçların giremediği noktalar ise belediye işçileri tarafından küreklerle temizlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement