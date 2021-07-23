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HAKKARİ - Akpınar köyü kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
HAKKARİ - Akpınar köyü kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ - Akpınar köyü kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildi

- Ele geçirilen uyuşturucular Hakkari kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 184 kilogram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, ilçenin Akpınar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 184 kilogram eroin bulundu.Soruşturma sürüyor.

Operasyon Uyuşturucu Eroin 

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