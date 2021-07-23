HAKKARİ - Akpınar köyü kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildi
- Ele geçirilen uyuşturucular Hakkari kırsalında 184 kilogram eroin ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 184 kilogram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, ilçenin Akpınar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 184 kilogram eroin bulundu.Soruşturma sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım