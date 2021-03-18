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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
HAKKARİ - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Çukurca

HAKKARİ - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Çukurca



: - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan tören18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma GünüHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden tören, günü anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti.Öğrencilerin şiirler okuduğu törene, Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Saim Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Şehit Şehit Yakınları Saygı Duruşu Akkale 

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