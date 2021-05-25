Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
HAKKARİ - 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ - 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

- Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Ele geçirilen eroinin görüntüsüHAKKARİ (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün finans kaynağına bir darbe daha... Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet Müdürlüğü." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, narkotik köpeği Ayzek ile ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin olduğu bir fotoğrafa da yer verildi.
- Bir şüpheli gözaltına alındı Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Bu çerçevede, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"24 Mayıs günü ilimiz Yüksekova ilçesi mezrasında bulunan dere yatağında yapılan aramalarda 101 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement