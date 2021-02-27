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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından sevenlerine çağrı

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından sevenlerine çağrı

Hakan Taşıyan arşivi

Sosyal Medya Tedavi Süreci Karaciğer Nakli Kız Kardeş Böbrek Nakli 

-Paylaşım fotoğrafı

( İSTANBUL )- Hakan Taşıyan’ın karaciğer ve böbrek nakli olması gerekiyor İSTANBUL

- Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği belirtildi. Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle” ifadeleri kullanıldı.
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