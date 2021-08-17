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- Haiti’deki depremde can kaybı bin 419’a yükseldi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Haiti’deki depremde can kaybı bin 419’a yükseldi

- Haiti’deki depremde can kaybı bin 419’a yükseldi

Haiti'de depremden etkilenen bölgeden detay

(PORT AU PRINCE) PORT AU PRINCE

Hastane Olağanüstü Hal 2010 Yılı Deprem Felaket 


- Haiti’yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 419'a yükseldi. Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu can kaybının bin 419’a yükseldiği bildirildi.
Yaralı sayısı 6 bin 900 olarak açıklanırken, 37 binden fazla evin de yıkıldığı kaydedildi. Ülkede büyük yıkıma yol açan depremin ardından hastaneler kapasitesini aşarken, yaralıların sedyelerde hastane önünde tedavi edildiği görüldü.
OHAL ilan edilmişti Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.
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