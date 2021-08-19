Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Haiti’deki depremde can kaybı 2 bin 189’a yükseldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Haiti’deki depremde can kaybı 2 bin 189’a yükseldi

- Haiti’deki depremde can kaybı 2 bin 189’a yükseldi

depremden etkilenen bölgelerden detay

(PORT AU PRINCE) PORT AU PRINCE

Operasyon Olağanüstü Hal 2010 Yılı Deprem Felaket 


- Haiti’yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi. Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 2 bin 189’a yükseldiği bildirildi.
Depremde 12 bin 268 kişinin de yaralandığı, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı ifade edildi. Yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kurtarma operasyonlarının devam ettiği aktarıldı. Ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı devam ediyor. OHAL ilan edilmişti Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Venezuela, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya ve komşu Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri Haiti'ye gıda, ilaç ve malzeme gönderirken, ABD'den ise yardımların yanı sıra ülkeye arama-kurtarma ekipleri gelmişti. Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı