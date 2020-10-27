Hainler, 30 bin euroluk paramotorla uzun süren eğitimden sonra uçmuş

-Paramotorun çalışması

-Turgut Akbaş röp.



( KAHRAMANMARAŞ )- Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş:"Bu spor, yapılması zor, tehlikeli ve eğitimini alması zor bir spor"- "Yakıt deposu büyütüldüğünde ve ilave yapıldığında çok uzun mesafeler kat edebilir"- "Hayat kurtarmaya bile yarayan bu aracın terör olaylarında kullanılması camiamızı üzdü" KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 8 yıldır paramotor uçuşu yapan Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin Münbiç'ten Amanoslar'a geçmek için kullandıkları 30 bin euro değerindeki ‘paramotor trike’ adlı hava aracı için ciddi bir eğitim gerektiğin söyledi.



Hatay’ın İskenderun ilçesi, Fener Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri belirlendi. 4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de paramotorla Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiği tespit edildi. Teröristlerin Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri paramotor da ele geçirildi. Elbistan’da 8 yıldır paramotor uçuşu gerçekleştiren Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Turgut Akbaş, hainlerin kirli emellerine ulaşmak için seçtikleri ‘paramotor trike’ adlı uçuş aracının, çok pahalı bir model olduğunu belirtti.

Paramotoru kullanan teröristlerin, ciddi bir eğitim aldığının görüldüğünü belirten Akbaş, “Paramotor pilotuyum. Terör saldırısında paramotor trike kullanılması bizi çok üzdü. Bu spor, yapılması zor, tehlikeli ve eğitimini alması zor bir spor. Nasıl ki insanlar futbol oynuyor ve bisiklet sürüyorsa biz de bu sporla uğraşıyoruz. Çok zevkli ama bir o kadar da tehlikelidir. Arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtarmaya kadar faydalı bir hava aracıdır. Kötü bir terör saldırısında kullanılması camiamızı üzmüştür. Paramotor camiası olarak terörü lanetliyoruz. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Akbaş, “Bu motor, yurtdışı yapımı. Birçok ülkede yapılmaya başlandı. Güçlü ve iki kişilik bir motor kullanıyorlar. Yakıt deposu büyütüldüğünde ve ilave yapıldığında çok uzun mesafeler kat edebilir. Ama hava şartlarının çok iyi olması gerekir. Zor bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekir. Onların kullandığı paramotor trike sanıyorum 30 bin euro civarında” ifadelerini kullandı. (MRT-SO-Y)



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