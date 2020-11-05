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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi

Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi

Zeki Ölmez'in fotoğrafı

İş Makinesi Yol Çalışması Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

-Selim Gündüz'ün fotoğrafı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi. 4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine yönelik bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 sivil işçi şehit düşmüştü. Saldırıda şehit düşenlerin Selim Gündüz (Yüksekova), Zeki Ölmez (Yüksekova) ve Mehmet Reşat Keskin (Van) olduğu öğrenilirken, gün içerisinde törenle toprağa verilmesi bekleniliyor.
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