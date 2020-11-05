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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hain saldırıda şehit düşen işçilere son görev

Hain saldırıda şehit düşen işçilere son görev

Cenaze töreni

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Şehit Yakınları İş Makinesi Cenaze Namazı Yol Çalışması Terör Örgütü 


- Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan işçilerden ikisi Yüksekova’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu Selim Gündüz (Yüksekova), Zeki Ölmez (Yüksekova) ve Mehmet Reşat Keskin (Van) şehit düşmüştü. Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından şehitlerde Selim Gündüz ve Zeki Ölmez’in naaşları Yüksekova ilçesine getirildi.
İhsaniye Camisi’nde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, STK ve parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşların katılmasıyla Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin tarafından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehit Zeki Ölmez Akalın Mezarlığında, Selim Gündüz ise Kilimli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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