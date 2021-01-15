Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İstiklal caddesinden görüntü

Polis Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 22 seviyelerine geriledi İSTANBUL

- Türkiye genelinde bu akşam saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlamanın ilk dakikalarında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında polisler vatandaşlara uyarılarda bulunurken, trafik yoğunluğu ise yüzde 22 seviyelerine geriledi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başladı.
Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.
İstiklal Caddesi ve Taksim'de polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan akşam saatlerinde yüzde 62 seviyelerine ulaşan İstanbul trafiği ise kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren yüzde 22 seviyelerine geriledi. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı