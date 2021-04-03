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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Haftalar sonra yeniden başlayan cumartesi kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı

Haftalar sonra yeniden başlayan cumartesi kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı

-İzmit Yürüyüş Yolu’ndan görüntüler

Hafta Sonu Toplantı Kabine Toplantısı 

--Kocaeli Kent Meydanından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması sebebi Cumartesi günü yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kocaeli’de korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi günleri kaldırılmıştı. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi kısıtlamasının yeniden uygulanacağını açıklamasının ardından, Kocaeli de cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başladığı 58 il arasında yer aldı. Haftalar sonra Cumartesi günü tekrar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz hafta sonlarında kalkan kısıtlama ile birlikte vatandaşların cumartesi günleri yoğunluk oluşturduğu Kocaeli’nin en işlek caddeleri sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kent genelinde vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmemeleri için denetim gerçekleştiriyor. Polis ekipleri tarafından D100 Karayolu başta olmak üzere kent genelinde denetimler yapılıyor. (MK-
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