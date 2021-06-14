Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Olay yeri detay

Hafta Sonu Jandarma 

-Traktör detay detay
-Ölen şahsın fotoğrafı

( BİLECİK )- Kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti BİLECİK

- Hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek için İstanbul’dan Bilecik’e gelen kişi devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti. Olay; Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Dereli Damları mezrasında meydana geldi. İstanbul’da ikamet eden 57 yaşındaki Enver Uysal, pandemiden dolayı rahat bir hafta sonu geçirmek için memleketi Gölpazarı’na geldi. Daha sonra 11 AK 080 plakalı traktörü ile kendisine ait bahçesindeki bahçede kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını sürmeye başladı.
Bu esnada devrilen traktörün altında kalan Enver Uysal, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement