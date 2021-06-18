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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu

Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu

DENETLEME GÖRÜNTÜLERİ

Hafta Sonu Trol Motorize Ekip 

-YOLCULAR İLE RÖPORTAJ

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında hafta sonu tatilcilerinin yoğunluğu vardı.İlçelere karayolu ile tek giriş yolu olan noktada Jandarma Asayiş ve Jandarma motorize ekipleri yolcuların kimlik taramalarını yaparak pandemi kuralları konusunda uyarılarda bulundular.Hafta sonlarını Marmaris mahallelerinde geçirmek için Denizli’den, İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerden aileleri ve arkadaşları ile gelenler dikkat çektiMarmaris İlçe Jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat boyunca yaptıkları kontrollerde bir gün içerisinde 10 aranan şahıs ve 4 aranan araç tespit edilerek gerekli cezai işlemleri uyguladı.
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