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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Boş sokaklardan görüntü

Hafta Sonu İl Emniyet Müdürlüğü Yasaklar Emniyet Müdürlüğü Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanlarından görüntü
-Manavdan görüntü
-Polis uygulaması görüntüsü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Korana virüs kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında, Balıkesir genelinde vatandaşlar yasaklara riayet ederken, sokak ve caddeler kedi, köpek ve güvercinlere kaldı. Öte yandan, Balıkesir Merkez’de yasaklardan muaf tutulan ekmek fırınları, manavlar, marketler, paket servisi yapan işletmeler faaliyetlerine devam etti. Balıkesir il emniyet müdürlüğü ekipleri de şehrin belli noktalarında denetlemeler yaptı. Denetlemeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Boş olan sokak ve caddeler kedi, köpek ve güvercinlere kaldı.
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