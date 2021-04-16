Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Metrobüs duraklarından ve içinde görüntüler

Hafta Sonu Toplu Taşıma Trafik Yoğunluğu Metrobüs Durakları 

-Trafikten görüntü

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.
Kısıtlamadan bir saat önce yüzde 63 olan İstanbul’da trafik yoğunluğu, kısıtlamanın ilk dakikalarında yüzde 49 seviyelerine geriledi.Korona virüsle mücadele kapsamında kısmi kapanma dahilinde bu akşam saat 19.00’da başlayıp pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kısıtlamadan bir saat önce başlayan İstanbul trafiğindeki yoğunluk, kısıtlamanın ilk dakikalarında da devam etti. Mesai saatinin bittiği dakikalarda evlerine gitmek için araçlarıyla yola koyulan vatandaşlar, megakentin trafiğinde bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Kısıtlamadan bir saat önce İBB verilerine göre yüzde 63 olan trafik yoğunluğu, kısıtlamayla birlikte yüzde 49 seviyelerine geriledi. Öte yandan toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ise bazı metrobüs duraklarında devam ettiği görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement