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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hafta sonu kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Hafta sonu kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Uzun araç kuyruklarından ve trafikten drone görüntüsü

Polis Hafta Sonu Güzergah Trafik Yoğunluğu Aktüel 

-Araçlardan aktüel görüntü
-Trafik polislerinin çalışmaları

( KIRIKKALE )- Sürücüler tampon tampona ilerledi, kilit kavşak havadan görüntülendi KIRIKKALE

- Koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 21 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamayı bulundukları ilden başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi. Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.
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