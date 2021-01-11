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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler

Hafta sonu kısıtlaması sonrası dünyaca ünlü sahile akın ettiler

Sahilden geniş plan detay

Hafta Sonu 

-sahilde oturanlar
-Nem bulutlarından detay
-varyantlardan detay

( ANTALYA )- Yüzde 80 nem ölçülen kentte, dünyaca ünlü sahili nem bulutları kapladı, ufuk çizgisi görünmez hale geldi ANTALYA

- Antalya’da hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar bugün dünyaca ünlü sahile akın etti. Nem oranının yüzde 80’e ulaştığı kentte, nem bulutları sahili kapladı, ufuk çizgisi de görünmez hale geldi. Hava sıcaklığının 18 derece, nem oranının ise yüzde 80 ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, hava gün boyu kapalı seyretti. Hafta sonu korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar ve turistler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde aldı. Sahilde Ocak ayı olmasına karşın yoğunluk oluştuğu gözlenirken, bazı vatandaşlar plajın üst kısmındaki seyir terasından manzarayı izlemeyi, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti. Kentte yüzde 80’e ulaşan nem oranı ise adeta sahilin yarısını kapladı. Sahilin açığında ufuk çizgisi görünmezken, denizdeki dev gemiler de nem bulutları arasında gözden kayboldu. Öte yandan kentte yarın öğlen saatlerine kadar havanın kapalı olması, öğleden sonra ise yağış bekleniyor. (SM-
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