Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik erken saatlerde başladı

Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik erken saatlerde başladı

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Hafta Sonu Aritas Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde oluşmaya başladı.
İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 67’ye ulaştı. Yoğun trafik havadan görüntülendi. Korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çokta kısıtlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş zaman zaman yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Öte yandan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı