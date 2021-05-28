Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ yolunda yoğunluklar yaşanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan haftasonu kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 2 günlük hafta sonu tatilini Trakya ve güzergahında ki illerde ve yazlıklarında zaman geçirmek isteyen İstanbullular kısıtlamaya saatler kala yola koyuldu. Vatandaşların yola koyulması ile Tekirdağ İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunu İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşlarında kısıtlama öncesi yola çıkmasıyla İstanbul yönüne de yoğunluk yaşanıyor. (HLD-

