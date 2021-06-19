Hafriyat kamyonu uçuruma düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde çalışma yapan hafriyat kamyonu, toprak kayması uçuruma düştü. Kazada kamyon sürücüsü A.K yara almadan kurtuldu. Kaza öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K isimli 67 ABH 473 plakalı otomobil sürücüsü çalışma yaptığı sırada toprak kayması sonucundan uçuruma düştü. Kazada şans kamyon sürücüsü A.K yara almadan kurtulurken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon sürücüsü A.K ’yi uçurumdan halat yardımıyla çıkardı. Diğer yandan A.K isimli sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, uçuruma düşen kamyon çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

