Hafriyat kamyonu otomobili biçti :1 ölü

-Kamyonun altında sıkışan otomobil

-etraftaki otomobil parçaları

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ )-Otomobilde sıkışan 27 yaşındaki sürücü Mustafa Tosunoğlu kaza yerinde feci şekilde can verdi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kamyonun altında sürüklenen otomobilin sürücüsü kaza yerinde feci şekilde can verdi. Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu’da Kamyon Yolu olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Arabacıoğulları (61) idaresindeki 35 HGN 01 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mustafa Tosunoğlu (27) yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun altına alarak sürüklediği otomobil hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada parçaları sağa sola savrulan ve kullanılamaz hale gelerek hurda yığınına otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Tosunoğlu kaza yerinde feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü Arabacıoğlu ile ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazada ölen sürücünün cansız bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (SŞ-



loading...