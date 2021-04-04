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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yaralıya müdahale

İlk Müdahale Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Yaralı Ambulansa bindirilişi
-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlardan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde bir kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17:30’da Arnavutköy-Sultangazi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ceyhan yönetimindeki 32 DG 330 plakalı otomobil, Mesut Dindar yönetimindeki 34 PS 9835 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada çarpışmanın şiddeti ile otomobil içinde bulunan yolculardan Şükrü Talay, otomobilin arka camından yola fırlayarak yaralandı. Yaralı Şükrü Talay’a ilk müdahale o esnada olay yerinden geçen diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazayı görenlerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ve müdahalesini olay yerinde yaptığı Şükrü Talay Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (BT-ZA-
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