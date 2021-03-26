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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hafriyat Kamyonu Devrildi; 1 Yaralı

Hafriyat Kamyonu Devrildi; 1 Yaralı

Kamyondan detay

Hastane Güvenlik Önlemi Hafriyat Kamyonu Trol 

-Ekiplerden detay

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza bugün akşamüstü saatlerinde Göltürkbükü-Torba yolunda yaşandı. Göltürkbükü'nden Torba Kavşağına doğru seyir halindeki Bilal Karataş yönetimindeki kamyon, Torba limanına ayrılan yol kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilerek sürüklenen kamyonun sürücüsü kazada yaralandı. Kamyonun dorsesindeki toprak ise yol kenarına döküldü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. YaralıBilal Karataş hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yolda güvenlik önlemi alması sonrası, kaza yapan araç yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü. (EA-
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