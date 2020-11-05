Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Kazadan görüntü

Olay Yeri İnceleme Hafriyat Kamyonu Kamyoncu Trol 

-Olay yerinde çalışan ekiplerden görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Bağcılar-Halkalı Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YL 5413 plakalı İlker C. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Cuma Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Demir için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Ekiplerin kontrol ettiği Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerini güvenlik çemberine alırken, cadde üzerinde trafik kontrollü sağladı. Demir’in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. Kazayı gören vatandaşlardan Cahit Çetin, “Kamyon durmuştu. Adam kamyonun önüne geçti. Büyük ihtimalle kör noktaydı, kamyoncu yeşil yandığı esnada vatandaşı fark etmediği için çarptı üzerinden geçti” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı