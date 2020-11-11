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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hafriyat alanına 2 bin ağaç dikildi

Hafriyat alanına 2 bin ağaç dikildi

AĞAÇ DİKİMİNDEN GENEL, DETAY

Öğretmenler Farkındalık Ormanlı Öğretmen Öğrenciler 

-ÖĞRENCİLER RÖP

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, Bodrum’da hafriyat alanında fidan dikimi yapıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki Bodrum Orman İşletme Şefliği personelince dikim için hazırlanan hafriyat döküm alanında gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinde zakkum, fıstık çamı, selvi, ceviz ve bademin de olduğu 2 bine yakın fidan dikildi. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımla yapılan ağaç dikimine Kaymakam Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, öğrenciler, öğretmenler, orman işçileri ve vatandaşlar katıldı.
Ellerine çapaları alan yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenleri, velileri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Bodrum protokolü de fidan dikimi yaptı. Dikilen fidanların can suları verildi.
Etkinlik öncesi öğrencilere sosyal mesafe uyarılarında bulunan Kaymakam Yılmaz, “Orman İşletme Şefliğimizin görevlileri zaten ağaçlarımızı dikecek. Biz de bugünün önemine binaen bir farkındalık oluşturmak amacıyla ağaçlarımızı dikeceğiz. Ağaç dikerken hijyen ve mesafe konusuna çok dikkat edeceğiz. Özellikle bu konuda hassa hareket etmeliyiz. İnşallah burayı ağaçlandıracağız. Yeşillik, ormanlarımız çok önemli. Zaman zaman yangınlar oluyor ama Bodrum’da arazimizin toplamının yüzde 60’ına yakını ormanlık. Bu açıdan şanslıyız. Hem mevcudu koruyacağız hem de ihtiyaç olan yerleri hep birlikte ağaçlandıracağız" DEDİ. Etkinliğe katılan Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Sera Akbulut, ağaç dikmeyi çok sevdiğini ifade ederek “Ağaç dikmek çok güzel bir duygu, bir sene önce de dikmiştim.” dedi.
Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Ela Kaya da şunları dile getirdi: “Bugün ağaç dikme etkinliğine geldim. Çok güzel bir yer. Burada çok güzel ağaçlar olacağına inanıyorum. Birçok insan katkı sağlıyor. Ben aynı zamanda TEMA Vakfı gönüllüsüyüm. Ben bahçeme ağaç dikiyorum, bundan sonra da dikeceğim.” (EA-İK-Y)
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