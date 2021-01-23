Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

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( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez İskilip kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 60 AAF 933 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEA 806 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Hasan K. yönetimindeki araç, refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken araçlarda yolcu olarak bulunan Semanur K.(24) ve Öznur A.(30) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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