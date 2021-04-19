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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Devrilen hafif ticari aracın görüntüsü
-Polis ekipleri inceleme
-Diğer otomobilin görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Bölcek Mahallesi istikametinden Nakkaş Mahallesi istikametine seyreden Merve A. (28) idaresindeki 68 ABE 256 plakalı BMW marka otomobil, Küçük Bölcek Mahallesinden Hasas Mahallesi istikametine giden Salim T. (45) yönetimindeki 68 DZ 235 plakalı Renault marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan devrilirken kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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