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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

-Hastaden detay

Hastane Jandarma Bild Ticari Araç 

- -ambulanstan detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük-Eskipazar karayolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen E.Ç idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kılıç isimli 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan çocuk ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Durumunun kötü olduğunu gören bir vatandaş tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (RB
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