Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

--Kazaya karışan hafif ticari araç

--Ambulanslar

--İtfaiye aracının gelişi

--İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde başka yaralı olup olmadığını araştırırken

--Traktörün altında kalan sürücü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kolay yolu Örencik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametimden Bafra'ya doğru seyir halinde olan Ö.Ş.'nin kullandığı 55 ADM 518 plakalı hafif ticari araç önünde giden Ahmet Kaya idaresindeki 55 KH 941 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada devrilen traktörün römorkunun altında kalan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktöre çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (ŞU-SLH-



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