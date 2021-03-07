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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hafif ticari araç TIR dorsesine arkadan çarptı: 3 ölü

Hafif ticari araç TIR dorsesine arkadan çarptı: 3 ölü

Hafif ticari araçtan genel ve detay görüntüler

Sağlık Ekibi Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulanstan görüntüler
-TIR’dan görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-Hafif ticari araç içerisinden savrulan eşyalardan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan cesetleri çıkarma çalışmalarından görüntüler
-İtfaiye erlerinin ceset torbasını taşıması
-İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan cesetleri çıkarma çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinin ceset torbasını taşıması

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı TAG otoyolunda hafif ticari araç TIR dorsesine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Eren K. (48) idaresindeki 42 V 4283 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Hafif ticari araç yaklaşık 300 metre TIR dorsesi altında sürüklendi. TIR’ın sürücüsü Eren K. durumu fark ettikten sonra aracını durdurup hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi görünce itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kimlikleri belirlenemeyen 3 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi. Ölenlerin cesetleri Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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