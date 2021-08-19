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Hafif ticari araç şarampole takla attı: 6 yaralı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araç şarampole takla attı: 6 yaralı

Hafif ticari araç şarampole takla attı: 6 yaralı

Ambulansın geri geri acile girmesi

Acil Servis Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

-Yaralıların sedye ile ambulanslardan indirilmeleri
-Yaralıların sedyelerle acile taşınması
-Yaralıların sedye ile hastane içinde taşınması
-Hastane önünden acil servis görüntüsü
-Hastane acili önündeki ambulansların detayları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Eyyüp K. (59) idaresindeki 68 HF 952 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Saliha K. (56), Ramazan K. (37) Yasemin C. (42), Alparslan C. (3) ve Abdullah C. (1) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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