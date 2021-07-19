Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

-Kaza yapan araç

-Polis ekipleri

-Vatandaşlar

-Kaza yapan aracın çekici ile çekilmesi hastane ve acil

-detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Çermik karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şükrü Ç, yönetimindeki fiyat markalı 63 N 3512 plakalı hafif ticari araç, sürünün hâkimiyetini kaybederek, şarampolde bulunan taşlara çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücüsü Şükrü Ç ile birlikte Yusuf Ç, Mahir Ç, Gül Ç, Kısmet Ç, Muhammed Said Ç, Miran Ç ile Kıymet Ç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

