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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Ambulanstan görüntü

Trafik Kazası Ticari Araç Ağır Yaralı Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kazaya karışan motosikletten görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Kaza yapan araçtan görüntü
-Yaralının hastaneye sevk görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde plakasız motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralı gencin hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İsa Şahin idaresindeki 06 CHA 506 plakalı hafif ticari otomobil ile, tali yoldan kavşağa girmek isteyen Erol Yıldırım(20) idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Yıldırım, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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