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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Olay yerinde görüntü

Polis Trafik Kazası Altın Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Araçların görüntüsü
-Hastane acil ve ambulans görüntüsü
-Hafif yaralıların olay yerinde görüntüsü
-Polis ekipleri olay yerinde inceleme
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Adana istikametine seyreden Ömer Ç.(32) idaresindeki 01 EFU 32 plakalı Renault marka hafif ticari araç kavşaktan dönüp Çiftlik Mahallesinden Somuncu Baba Mahallesi istikametine seyreden Hamdi K.(71) yönetimindeki 68 EN 755 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ercan K.(49), Nejla K.(34), Hafize K.(70), Emine Ç.(33) ve A.Ç.(6) olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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