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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaza yapan araç ile motosiklet

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Beden Eğitimi Öğretmeni Motosiklet Sürücüsü Beden Eğitimi 

-Ambulansa alınan yaralılar
-Olay yerindeki kalabalık
-Hastanede aglayanlar
-Hastane önündeki kalabalık
-Ölenlerden Ferhat Gören’in fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kardeş feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde yaşandı. Ferhat Gören’in kullandığı motosiklet ile Ömer Ç.’nin kullandığı 27 NM 904 plakalı volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Gören ile yanındaki kız kardeşi Gamze Gören yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların müdahale ettiği yaralı kardeşler, kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Motosiklet ile gezintiye çıkan kardeşlerden Ferhat Gören’in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken Gamze Gören’in ise iki yıldır beden eğitimi öğretmeni olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ
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