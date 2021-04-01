Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hafif ticari araç cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar
-Ambulans detayı

( ÇORUM )-Kazada ticari araçta sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı ÇORUM

- Çorum'da hafif ticari aracın bir cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Bahattin Ş. yönetimindeki 19 KR 598 plakalı hafif ticari araç, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde aynı istikamette seyreden Berfin U. yönetimindeki 19 ABR 480 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada sürücüsü ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Cengiz S., Emrah G. ve Muharrem D. yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Cengiz S., Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement