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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 2 yaralı

Yaralı çocuklardan görüntü

İlk Müdahale Ticari Araç Bisiklet 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında T.D., idaresindeki 27 HM 119 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ceren G., idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Ceren G. ile bisiklette bulunan İrem G. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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