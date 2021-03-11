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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hadımköy’de kozmetik fabrikasında yangın

Hadımköy’de kozmetik fabrikasında yangın

Ekiplerden görüntü

Fabrika Kozmetik Fabrikası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Fabrikadan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hadımköy’de bulunan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 23.00 sıralarında Hadımköy’de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy’da bulanan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık kısa süreli çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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