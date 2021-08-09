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Hadımköy’de kaybolan kızlar bulundu
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hadımköy’de kaybolan kızlar bulundu

Hadımköy’de kaybolan kızlar bulundu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Hadımköy’de kaybolan 3 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu. Hadımköy’de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kaybolan küçük kız çocukları polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
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