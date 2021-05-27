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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Hadımköy’de freni boşalan forklift minibüse çarptı

- Hadımköy’de freni boşalan forklift minibüse çarptı

-Ambulansta müdahale edilen şoför

İlk Müdahale Minibüs Şoförü Fabrika Elektrik Direği Sağlık Ekipleri 

- -Ambulans gidişi
- -kaza yapan minibüs
- -kazaya karışan foklift
- -forklift şoförü alkol testi
- -Diğer ve Genel Deteylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Hadımköy’de yabancı uyruklu bir işçinin kullandığı forklift’in freni boşalan forklift yolda seyir halinde olan bir minibüse çarptı. Yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. Kaza, bugün saat 15.20 sularında Arnavutköy Hadımköy Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı fabrikaya ait forklift’i kullanan yabancı uyruklu işçi, kullandığı forklift’in freni boşalınca duramayarak Erol Hızlı kontrolündeki 34 VS 4137 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapısı uçan minibüs yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpışma sonrasında aracında sıkışan şoför Erol Hızlı’nın yardımına çevredekiler koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan şoförü sıkıştığı yerden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs şoförü daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. (BT-ZA-
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