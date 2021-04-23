Hacivat ve Karagöz ile 23 Nisan coşkusu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kağıthane’de 19 mahallede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hacivat ve Karagöz ile kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde olan çocuklar balkonlardan şarkılara ve danslara eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kağıthane Belediyesi çocukların burukluğunu biraz olsun gidermek amacıyla 23 Nisan etkinliği düzenledi.

Karagöz ve Hacivat’tan oluşan etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, 19 mahalledeki çocuklar da eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar pencere ve balkonlardan Karagöz ve Hacivat ile arkadaşlarının dans ve şarkılarına eşlik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında aile ve çocuklara maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde de uyarılarda bulunuldu. “Karagöz ve Hacivatı ben çok seviyorum” Etkinlikte eğlenen Elif Şevval, “Çok güzel, Karagöz ve Hacivatı ben çok seviyorum. 23 Nisan’da geldikleri için çok mutlu oldum. Bu etkinlikte de çok eğleniyorum. Tüm çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” dedi.

“23 Nisan’da böyle bir etkinlik olması çok güzel” Tüm çocukların bayramını kutlayan Damla Güney, “Karagöz ve Hacivatı çok seviyorum. 23 Nisan’da da böyle bir etkinlik olması çok güzel. Tüm çocukların 23 Nisanı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Buradaki tüm çocuklar içinde çok güzel ve eğlenceli” Etkinliği keyifli bulan Defne Güney, “Güzel buldum çocuklarda balkonlardan izliyor. Zaten buradaki tüm çocuklar içinde çok güzel ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Tüm çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun” ifadelerini kullandı



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