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- Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı

- Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı

Arafat'tan detay

( MEKKE ) MEKKE

Kutsal Topraklar Hacı Adayları Kutsal Toprak Altın Hac İbadeti 


- Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'ta vakfe yaptı. Hacı adayları, hac ibadetini sıkı korona virüs önlemleri altında sürdürüyor. Arafat'ta öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılan hacı adayları, Arafat vakfesine durarak dua etti. Hacı adayları, Arafat vakfesinin ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye geçecekler. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Mashat yaptığı açıklamada, hacı adaylarının sorunsuz bir şekilde Arafat'a intikallerinin sağlandığını belirtti.
Mashat, ilk hacı grubunun güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife'ye geçmeye başlayacağını söyledi.

Herhangi bir korona vakası görülmedi Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar hacı adayları arasında herhangi bir korona virüsü vakası görülmediğini belirterek, izleme ve takip prosedürlerinin hac sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
2019 yılında 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca Suudi Arabistan’da ikamet eden 60 bin kişiyle sınırlandırıldı.
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