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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hac ve umre malzemeleri raflarda kaldı

Hac ve umre malzemeleri raflarda kaldı

Esnafın açıklaması

Alışveriş Sekte Nadan Umre 

-Ürünlerden detaylar
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Korona virüs nedeniyle Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan hac vazifesinin yerine getirilememesi Şanlıurfa’da hac malzemesi satıcılarını vurdu.Şanlıurfa’da hac ve umre malzemesi raflarda kaldı. Bu yıl korona virüs nedeniyle Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan hac vazifesinin yerine getirilememesi Şanlıurfa’da hac malzemesi satıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Esnaf normalleşme süreciyle beraber hac ve umre sezonunun 1 Kasım itibari ile kısıtlı da olsa açılmasının kendileri için umut verici olduğunu belirti. Şanlıurfalı hac malzemesi satıcıları yaklaşık 9 aydır iş yapamadıklarını, bu durumun devam etmesi halinde çok zor durumda kalacaklarını ifade etti.
Korona virüsten etkilenen hac ve umre malzemesi satıcılarından Mustafa Acet, “Koronadan dolayı din turizminin kapatılmasıyla ne yazık ki ürünlerimiz dükkanda unutuldu. Tam olarak durma noktasındayız. Salgın sebebiyle her yerde alışveriş sekteye uğradı. Şanlıurfa hac ve umre malzemeleri satışında birinci sıradaydı. Vatandaşlarımız ibadetlerine son derece bağlıydı. Bu durum hepimizi üzmüştür. Hac ve umre ziyaretlerinin sınırlı sayıda açılması bile hepimiz için adeta bir umut oldu. Her şeyin hayırlısını diliyoruz” dedi.

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