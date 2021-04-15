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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Habur Gümrük Kapısında kaçak silah operasyonu

Habur Gümrük Kapısında kaçak silah operasyonu

-Ele geçirilen silahlar

Şüpheli Araç Kaçakçılık Hayalet Muhalefet Kaçak Silah 

--Genel ve detay

( ANKARA )- Gümrük Muhafaza Ekiplerince Habur’da kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen silahlara geçit verilmedi ANKARA

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilin motor bloğu içerisine gizlenmiş toplam 8 tabanca ve 17 şarjör, bir başka şüpheli araçta ise kamuoyunda hayalet silah olarak bilinen bir tabanca yakalandı. Habur Gümrük Kapısında yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analiz çalışmasında riskli olarak değerlendirilen bir araç x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerini inceleyen operatörlerce araçta silah bulunabileceğinin tespit edilmesi üzerine patlayıcı ve mühimmat dedektör köpeği devreye alındı. Dedektör köpeğin aracın motor bloğu üzerine yoğunlaşması ve burada bulunan sigorta kapağının altına tepki vermesi üzerine bu bölüm açıldı. Yapılan aramada sigorta kapağı altına gizlenmiş vaziyette siyah renkli poşetlere sarılmış toplam 8 silah ve 17 şarjör ele geçirildi. Öte yandan, yine şüpheli bulunan bir başka araçta yapılan aramalarda da kamuoyunda hayalet silah olarak bilinen bir tabanca yakalandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu araçlarda ele geçirilen silahların Türkiye’ye sokularak yanlış ellere geçmesi engellenirken konu ile ilgili olarak araç sürücüleri hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
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