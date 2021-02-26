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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Habur Gümrük Kapısı'nda bin 140 adet cep telefonu ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'nda bin 140 adet cep telefonu ele geçirildi

Operasyondan görüntü

Lyon Bild Gizli Bölme Cep Telefonu İstihbarat 

-Ele geçirilen telefonların görüntüsü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülerek aranan üç tır ve bir otomobilde toplam bin 140 adet cep telefonu ele geçirildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, Irak’tan Türkiye’ye gelen üç tırın riskli olarak değerlendirildi. Tırların, dingil diye tabir edilen, tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Lastikler çıkarıldığında tır dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının üçünün kaynak ile kapatıldığı, kapatılan bölgeler açıldığında ise özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisinde üç tırda çıkan toplam bin 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri ayrıca şüpheli gördüğü yabancı plakalı bir otomobilde de inceleme yaptı. Ekipler, otomobilin motorunun bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluk tespit etti. Burada oluşturulan gizli bölmede ise 130 adet cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan toplam bin 140 adet cep telefonuna ve bu telefonların naklinde kullanılan taşıt araçlarına el konuldu. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.
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