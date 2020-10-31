Habeş Kanyonu ile Fırat Nehri arasında 27 milyon fidan dikilecek

-Protokolün alana geliş anları

-Protokolden detaylar

-Konuşmalar

-İmzaların atılma anı

-Protokol üyelerini ağaç dikme anları

-detaylar



( GAZİANTEP )- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ağaç dikim sezonunu açtı GAZİANTEP



- Gaziantep'te Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganı ile yürütülen ağaçlandırma çalışmaları için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, kent merkezinde belirlenen 14 yerin bu sezon içerisinde ağaçlandırılacağı müjdesini verdi. Törene katılan Vali Davut Gül ise Habeş kanyonu ile Fırat nehri arasındaki bölgede 4 yıl içerisinde 27 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



“Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla kentteki yeşil alanları arttırmak için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ağaç dikim sezonunun başlamasıyla ilk dikim programını gerçekleştirdi. Çimento Kavşağının yan kısmını ağaçlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile ağaçlandırmaya yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül, Milletvekili Ahmet Uzer, SMMMO Başkanı Hakan Özseven ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Ağaç dikim çalışmasına TEMA Vakfı Gaziantep Temsilciliği de destek verdi. “Yere atılan bir çöp Antartika’da buzulları eritiyor” Programda konuşan Fatma Şahin, dünyanın cennet veya cehennem olmasının insanların elinde olduğunu söyledi.



İnsanların havayı, suyu ve toprağı kirletmesinden dolayı ortaya çıkan küresel ısınmanın varlığını hatırlatan Şahin, “Antartika’ya gidip gözlerimle gördün. Burada yere atılan bir çöpün Antarktika’daki buzu nasıl erittiğini gördüm. Biz kendi şehrimizden sorumluyuz. Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ziyaretime geldiler. Kent için neler yapabileceğimiz üzerine konuştuk ama sohbetin en başında bana ‘Bize orman için yer verin. Biz ağaç dikmek istiyoruz. Bunu seferberliğe dönüştürmek istiyoruz’ dediler. TEMA ile ortaklık kurup suyu az isteyen maliyeti düşük bitkileri tespit etmek istedik. Çünkü şehrimizde su az. Avrupa bu konuda çok şanslı sürekli yağmur yağıyor” dedi.

“Nerede ağaçsız bir karış toprak varsa orayı ağaçlandıracağız” Avrupa’daki yağış durumunun bizde tam tersi olduğuna dikkat çeken Şahin, Gaziantep’in içme suyunu bile 130 kilometre öteden geldiğini belirtti.

Bu konuda bahane üretemeyeceklerini aktaran Şahin, “Gaziantep’te sahre kültürünün devam edebilmesi için daha yeşil alanlara ihtiyacımız var. Çünkü sahre demek yeşillik alanlarda ailelerin dinlenip rehabilite olması demektir. Kent merkezinde nerede bir karış ağaçsız toprak varsa orayı ağaçla buluşturacağız. Gazibel kent merkezinde 14 yer belirledi. Ciddi bir çalışma yaptık. Valimizle, vekillerimizle birlikte her hafta sonu bir bölgeyi ağaçlandıracağız. Ağaç dikim sezonu da açıldı” diye konuştu.

Hedef 4 yıl içerisinde 27 milyon fidan Vali Davut Gül ise Büyükşehir Belediyesinin kenti yeşillendirme noktasında üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

Kırsalda ise Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışması yürüttüğünü paylaşan Gül, “Mesela Habeş kanyonunda ağaçlandırma yapılacak. Fırat nehrinin kenarı ağaçlandırılacak. Hazineye ait olup ağaçlandırılabilecek, orman olabilecek tüm alanlar ağaçlandırılacak. Bunun neticesinde 4 yıl içerisinde 27 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bu hayal mi? Hayır hayal değil. Son 15 yılda Gaziantep’te dikilen ağaç sayısı 40 milyonun üzerindedir. Dolayısıyla da bu tempoyu yükselterek devam etmek gerekiyor. Burada Gaziantep’te yaşayan herkesin katkısına ihtiyacımız var. Dülük Ormanı önemli bir örnektir. Bu örneği çoğaltmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzanın ardından konuşan Başkan Hakan Özseven, “Kenti yeşillendirme noktasında üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık kurmaktan çok mutluyuz. Ağaçlandırabileceğimiz kadar alanı ağaçla buluşturacağız” dedi.

İmzaların atılmasıyla protokol üyeleri ve gönüllüler belirlenen bölgeye çam ağaçları dikildi. Her protokol üyesi kendi ismiyle ayrılan fidanı ağaçla buluşturup suladı.



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